Автопроизводители Mercedes-Benz и Rivian закрыли совместное предприятие всего через три месяца после подписания учредительного договора. Генеральный директор Rivian Роберт ‘RJ’ Скариндж сказал, что на данный момент его компании лучше сосредоточиться на собственном бизнесе. В Mercedes заявили, что продолжат развивать проект самостоятельно.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

После разрыва сделки Rivian намерена сосредоточиться на линейке электромобилей R1, состоящей из внедорожника и пикапа. Он также будет работать над доставкой своего коммерческого фургона, на который Amazon разместила крупный заказ. Ранее компания сталкивалась с многочисленными проблемами в цепочке поставок, что вынудило ее отложить запуск доступной линейки электромобилей R2 до 2026 года.