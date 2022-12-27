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1 час назад

Mercedes-Benz и Rivian приостановили сотрудничество

ПроКроссовер.ру

Автопроизводители Mercedes-Benz и Rivian закрыли совместное предприятие всего через три месяца после подписания учредительного договора. Генеральный директор Rivian Роберт ‘RJ’ Скариндж сказал, что на данный момент его компании лучше сосредоточиться на собственном бизнесе. В Mercedes заявили, что продолжат развивать проект самостоятельно.

Mercedes-Benz и Rivian закрыли совместное предприятие
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

После разрыва сделки Rivian намерена сосредоточиться на линейке электромобилей R1, состоящей из внедорожника и пикапа. Он также будет работать над доставкой своего коммерческого фургона, на который Amazon разместила крупный заказ. Ранее компания сталкивалась с многочисленными проблемами в цепочке поставок, что вынудило ее отложить запуск доступной линейки электромобилей R2 до 2026 года.

Обе компании подчеркнули, что они никогда не разрывали отношения полностью и просто решили приостановить сотрудничество в обозримом будущем.

Автоновости,Mercedes-Benz,Amazon,
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