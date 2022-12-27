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6 минут назад

Стало известно, какие машины будут выпускать на заводе Nissan

Лера Букина

На бывшем заводе Nissan «АвтоВАЗ» займется выпуском автомобилей Lada, которые будут дороже основного модельного ряда. Об этом заявил журналистам президент компании Максим Соколов, передает РИА Новости.

Отмечается, что в самом начале предприятие будет производить минимум три модели. Автомобили не будут относиться к категории премиум, однако их стоимость будет более высокой, чем у других машин бренда, подчеркнул Соколов.

«Это будет C и это будет класс D», - указал он.

Глава компании также отметил, что в новой линейке представят седаны и кроссоверы. Соколов также сообщил о ведении переговоров с рядом потенциальных партнеров по производству. Есть вероятность, что «это будет даже не один китайский автопроизводитель», указал глава «АвтоВАЗа».

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Он обратил внимание на то, что текущий модельный ряд не пострадает от нового производства. Соколов указал на планы компании произвести до 10 тысяч автомобилей на предприятии.

Накануне компания «АвтоВАЗ» продемонстрировала первый прототип электромобиля Lada e-Largus на заводе компании в Ижевске. Как стало известно, Lada e-Largus будут выпускать не только в пассажирской версии, но и в версии коммерческого фургона.

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