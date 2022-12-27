На бывшем заводе Nissan «АвтоВАЗ» займется выпуском автомобилей Lada, которые будут дороже основного модельного ряда. Об этом заявил журналистам президент компании Максим Соколов, передает РИА Новости.

Отмечается, что в самом начале предприятие будет производить минимум три модели. Автомобили не будут относиться к категории премиум, однако их стоимость будет более высокой, чем у других машин бренда, подчеркнул Соколов.

«Это будет C и это будет класс D», - указал он.

Глава компании также отметил, что в новой линейке представят седаны и кроссоверы. Соколов также сообщил о ведении переговоров с рядом потенциальных партнеров по производству. Есть вероятность, что «это будет даже не один китайский автопроизводитель», указал глава «АвтоВАЗа».

Он обратил внимание на то, что текущий модельный ряд не пострадает от нового производства. Соколов указал на планы компании произвести до 10 тысяч автомобилей на предприятии.