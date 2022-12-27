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1 час назад

Глава «Соллерс» пообещал не отказываться от уазовской «буханки»

Газета.Ruиещё 2

Ульяновский автомобильный завод (принадлежит компании «Соллерс») не будет отказываться от производства фургонов семейства СГР (народное прозвище — «буханка»), а также от внедорожника УАЗ «Хантер», пока на такие машины есть спрос. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов.

Глава «Соллерс» пообещал не отказываться от уазовской «буханки»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы знаем, каким образом производить малые количества автомобилей для того, чтобы в нашей продуктовой линейке они оставались. Мы дадим возможность «буханке» жить своей жизнью ровно столько, сколько она будет нужна нашим покупателям, как и УАЗ «Хантер», который пытались похоронить. Я считаю, это легенда Ульяновского автомобильного завода, и избавляться от того, на что есть спрос, я считаю нецелесообразным», — сказал Ширинов.

По его словам, с точки зрения автомобилестроения существует необходимый минимум объема производства той или иной модели, который автопроизводитель должен поддерживать, чтобы она оправдывала свое существование в модельном ряду. При этом планируется, что естественное замещение тех или иных моделей будет происходить за счет более современных моделей, которые востребованы покупателями, добавил Ширинов.

Ранее стало известно, что УАЗ в очередной раз упростил и удешевил грузовые автомобили коммерческой линейки «Профи».

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