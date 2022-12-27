Глава «Соллерс» пообещал не отказываться от уазовской «буханки»

«Мы знаем, каким образом производить малые количества автомобилей для того, чтобы в нашей продуктовой линейке они оставались. Мы дадим возможность «буханке» жить своей жизнью ровно столько, сколько она будет нужна нашим покупателям, как и УАЗ «Хантер», который пытались похоронить. Я считаю, это легенда Ульяновского автомобильного завода, и избавляться от того, на что есть спрос, я считаю нецелесообразным», — сказал Ширинов.