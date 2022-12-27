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46 минут назад

В России появились гибридные седаны BYD

Motor.ru

У московского дилера For Me Car появились восемь гибридных седанов BYD Qin Plus DM-i, выяснил портал «Китайские автомобили». Эта модель чуть больше Skoda Octavia, а в движение ее приводит бензоэлектрическая установка на базе «турбочетверки» объемом 1,5 литра. Большую часть времени ДВС подзаряжает батарею, а та в свою очередь питает 180-сильный электромотор. Как заявляет автопроизводитель, Qin Plus DM-i расходует 3,8 литра на 100 километров, а на чистом электричестве проезжает до 55 километров. За гибрид дилер просит 2 799 000 рублей.

В России появились гибридные седаны BYD
Фото: BYDBYD

В отличие от большинства предложений о продаже китайской экзотики, Qin Plus DM-i не придется ждать из-за границы, так как некоторое количество автомобилей есть в наличии у дилеров. Каждый из них оснащен шестью подушками безопасности и мультимедийным комплексом с экраном диагональю 10,1 дюйма – меню настроек переведено на английский язык. Также заявлены двухзонный климат-контроль, люк с электроприводом, 17-дюймовые диски, камера заднего вида, системы ABS и ESP и другое.

BYD Qin Plus DM-i
BYD Qin Plus DM-i
BYD Qin Plus DM-i

Марка BYD официально не представлена на российском рынке. Однако это не мешает дилерам завозить различные модели – так, ранее в продаже появились кроссоверы Tang и Song Plus, первый полностью электрический, а второй гибридный. Их можно купить за 7,5 и 5 миллионов рублей соответственно.

Также ходили слухи, что электрокары BYD уже в 2023 году будут возить в Россию из Беларуси. Тогда сообщалось, что это будет линейка из восьми моделей, первенцами которой станут седан, хэтчбек и кроссовер.

Китайская BYD известна тем, что стала одной из первых марок, которая полностью отказалась от производства не электрифицированных автомобилей – она выпускает исключительно электрокары и гибриды.

Автоновости,Skoda Octavia,BYD,Skoda,
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