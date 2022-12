В России появились гибридные седаны BYD

У московского дилера For Me Car появились восемь гибридных седанов BYD Qin Plus DM-i, выяснил портал «Китайские автомобили». Эта модель чуть больше Skoda Octavia, а в движение ее приводит бензоэлектрическая установка на базе «турбочетверки» объемом 1,5 литра. Большую часть времени ДВС подзаряжает батарею, а та в свою очередь питает 180-сильный электромотор. Как заявляет автопроизводитель, Qin Plus DM-i расходует 3,8 литра на 100 километров, а на чистом электричестве проезжает до 55 километров. За гибрид дилер просит 2 799 000 рублей.