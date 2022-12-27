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1 час назад

Путин прокатил Лукашенко и его сына на Aurus по Санкт-Петербургу

Никита Бородкин

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прокатились на российском Aurus по Санкт-Петербургу. Соответствующее видео опубликовало издание Life.

Путин и Лукашенко вместе прибыли в Русский музей, где сегодня, 27 декабря, состоится второй день неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). Вместе с главами государств в машине первого российского автобренда класса «люкс» проехался и младший сын Лукашенко, 18-летний Николай.

Путин и Лукашенко за вечер расставили «многие точки над i»

Напомним, что в Русском музее Путин и Лукашенко провели переговоры. Российский президент отметил, что находится в постоянном контакте с белорусским коллегой, однако «жизнь дает повод» каждый раз обсуждать разные вопросы. Лукашенко же поблагодарил Путина за гостеприимство, подчеркнув, что в ходе беседы им удалось «расставить многие точки над «i».

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