Путин прокатил Лукашенко и его сына на Aurus по Санкт-Петербургу

Путин и Лукашенко вместе прибыли в Русский музей, где сегодня, 27 декабря, состоится второй день неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). Вместе с главами государств в машине первого российского автобренда класса «люкс» проехался и младший сын Лукашенко, 18-летний Николай.

Напомним, что в Русском музее Путин и Лукашенко провели переговоры. Российский президент отметил, что находится в постоянном контакте с белорусским коллегой, однако «жизнь дает повод» каждый раз обсуждать разные вопросы. Лукашенко же поблагодарил Путина за гостеприимство, подчеркнув, что в ходе беседы им удалось «расставить многие точки над «i».