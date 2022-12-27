УАЗ возобновит выпуск внедорожников «Патриот» с АКПП в 2024 году

Ульяновский автозавод планирует возобновить производство внедорожников «Патриот» с автоматической коробкой передач в 2024 году. Об этом в интервью газете Коммерсантъ» рассказал генеральный директор предприятия Адиль Ширинов.

Фото: УАЗ УАЗ

«Мы начали уже процесс локализации двухлитрового дизельного двигателя с механической коробкой передач, и эти компоненты мы будем агрегировать в том числе и в нашу уазовскую продукцию. Плюс, мы восстановим к 2024 году автоматическую коробку передач», — сообщил топ-менеджер.