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1 час назад

Автомобили УАЗ могут получить новую платформу

Motor.ru

Руководство УАЗа, проходящего через реорганизацию бизнеса, поделилось планами на будущее. Как сообщил «Коммерсанту» гендиректор компании Адиль Ширинов, марка может получить новую платформу через технологическое партнерство, но до этого заводу предстоит агрегация дизельного двигателя и новой механической коробки передач. Также УАЗ намерен расширять продуктовую линейку, но прощаться с классическими моделями не собирается.

Автомобили УАЗ могут получить новую платформу
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Не исключено, что УАЗы получат новую платформу, сказал Ширинов, так как движение в этом направлении уже начато. Основной задачей для УАЗа сейчас является локализация двухлитрового дизельного мотора зарубежного партнера, который адаптируют для отечественной продукции. «Это даст возможность наконец-то получить дизельный двигатель с современной шестиступенчатой коробкой передач», — сказал глава УАЗа. Кроме этого, к 2024 году он пообещал вернуть автоматическую коробку, которой УАЗы лишились из-за санкций.

На повестке дня и расширение продуктовой линейки, однако «собственный новый автомобиль» на конвейер ставить не будут из-за дороговизны разработки и наладки производства. Вместо этого планируется «максимально использовать те синергии, которые есть у нас между УАЗом и проектом по развитию своей линейки легких коммерческих автомобилей».

Если линейка внедорожников получит развитие на новой партнерской платформе, то новинки могут выпустить под брендом Sollers. Сейчас такой шильдик носят коммерческие Atlant и Argo — JAC Sunray и N25/N35 соответственно. Их производят в Елабуге, где раньше делали Ford Transit.

При этом отказываться от нынешних моделей УАЗ не намерен — ни от «Патриота», ни от «Буханки», которая почти в неизменном виде выпускается с 1965 года. «Мы дадим возможность «Буханке» жить своей жизнью ровно столько, сколько она будет нужна нашим покупателям», — сказал Ширинов. — Я считаю, это легенда Ульяновского автомобильного завода, и избавляться от того, на что есть спрос, я считаю нецелесообразным».

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