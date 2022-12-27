Geely Coolray нового поколения сняли на видео в Москве

По его данным, машину, движущуюся в транспортном потоке, снял на видео подписчик группы в Telegram, предназначенной для владельцев Geely Coolray в Москве и Подмосковье. При этом автомобиль оклеен камуфляжной пленкой, которая используется автопроизводителями во время дорожных тестов новых моделей автомобилей, еще не представленных официально. Также номерной знак, установленный на новом Coolray, ранее был замечен на других тестовых прототипах.