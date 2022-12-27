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1 час назад

Geely Coolray нового поколения сняли на видео в Москве

Газета.Ru

Автомобиль Geely Coolray нового поколения в камуфляжной раскраске замечен на улицах Москвы, сообщает издание «Китайские автомобили».

Geely Coolray нового поколения сняли на видео в Москве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его данным, машину, движущуюся в транспортном потоке, снял на видео подписчик группы в Telegram, предназначенной для владельцев Geely Coolray в Москве и Подмосковье. При этом автомобиль оклеен камуфляжной пленкой, которая используется автопроизводителями во время дорожных тестов новых моделей автомобилей, еще не представленных официально. Также номерной знак, установленный на новом Coolray, ранее был замечен на других тестовых прототипах.

В Китае Coolray нового поколения предлагается с 4-цилиндровым турбомотором 1.5 мощностью 181 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Автоновости,Geely,
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