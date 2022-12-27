В России возобновят выпуск внедорожников «Патриот» с АКПП

Ульяновский автозавод готовится к возобновлению производства внедорожников «Патриот» с автоматической коробкой передач. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил генеральный директор предприятия Адиль Ширинов.

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Планируется реализовать инициативу в 2024 году, подчеркнул он. Топ-менеджер уточнил, что на предприятии уже начался процесс локализации двухлитрового дизельного двигателя с механической коробкой передач. По его словам, компоненты будут агрегированы в том числе и в «уазовскую» продукцию.

О приостановке заводом приема заказов на модели «Патриот» и «Пикап» с автоматической коробкой передач стало известно в начале текущего месяце. При этом компания не раскрыла, по какой причине было принято соответствующее решение.