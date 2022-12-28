Дилер посоветовал журналисту купить Hyundai Creta вместо «Москвича»

Российские дилерские центры начали принимать заказы на кроссоверы «Москвич 3». Первую партию автомобилей поставят в 11 московских автосалонов. Позднее машины доберутся и в другие регионы. Пока в автосалонах предлагают купить кроссоверы с бензиновым мотором 1.5 мощностью 150 лошадиных сил, вариатором либо «механикой». В будущем в продаже появится и батарейная версия модели. Несмотря на громкие заявления, на деле все оказалось не так просто.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Первые кроссоверы «Москвич 3» поступили в один из столичных автосалонов. Однако клиенты пока могут лишь ознакомиться с новинкой. Продажи машин начнутся ориентировочно 15 января 2023 года. За кроссовер со 150-сильным двигателем и механической трансмиссией придется заплатить 1 970 000 рублей. При этом у дилеров пока отсутствуют официальные цены за версию с вариатором. В первом автосалоне за подобную модификацию запросили 2 035 000 рублей. Стоимость электрического кроссовера, сроки старта продаж которого пока неизвестны, продавец оценивает более чем в три миллиона рублей.

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В другом дилерском центре сообщили, что «живые» бензиновые кроссоверы к ним пока не добрались. Однако продавец пообещал, что машины будут доступны по рекомендованной цене в 1 970 000 рублей. При этом в автосалоне рассказали, что после Нового года стоимость оставшихся в наличии автомобилей будет расти. «Москвичи» не станут исключением. Менеджер посоветовал обратить внимание на другие модели, такие как Hyundai Creta, которые ввезли по параллельному импорту. Приобрести корейский кроссовер можно за 2 100 000 рублей.

В других автосалонах новые «Москвичи» также невозможно приобрести. Дилеры ожидают поставки в 20-х числах января. Некоторые продавцы советуют ознакомиться с кроссовером, посетив шоурум компании JAC. Известно, что возрожденный «Москвич» является перелицованной версией китайской модели. Автомобиль из Поднебесной уже сейчас можно приобрести за 2 350 000 рублей. Причем в отличие от «Москвича» уже в «базе» автомобилю доступен подогрев сидений и круиз-контроль.