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37 минут назад

АвтоВАЗ предупредил о росте цен на Lada

Лера Букина

В 2023 году прогнозируется повышение стоимости автомобилей Lada. Однако рост цен будет ниже уровня ожидаемой инфляции, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает РИА Новости.

«Пока мы заложили рост цен меньше инфляции… Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше», - подчеркнул он.

По данным Банка России, инфляция в стране в 2023 году будет на уровне 5-7%. По данным Минэкономразвития, она будет составлять 5,5%.

Ранее Соколов заявил, что на бывшем заводе Nissan «АвтоВАЗ» займется выпуском автомобилей Lada, которые будут дороже основного модельного ряда. В самом начале предприятие будет производить как минимум три модели. Автомобили не будут относиться к категории премиум, однако их стоимость будет более высокой, чем у других машин бренда, подчеркнул Соколов.

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Накануне компания «АвтоВАЗ» продемонстрировала первый прототип электромобиля Lada e-Largus на заводе компании в Ижевске. Как стало известно, Lada e-Largus будут выпускать не только в пассажирской версии, но и в версии коммерческого фургона.

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