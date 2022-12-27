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5 минут назад

Российские водители резко перестали превышать скорость

Motor.ru

Число нарушений скоростного режима во многих российских регионах сократилось в ноябре. К примеру, в Москве и Подмосковье дорожные камеры зафиксировали почти на 40 процентов меньше случаев превышения скорости на 20-40 километров в час по сравнению с минувшим октябрем. При этом, по данным ГИБДД, на юге страны ситуация противоположная. Специалисты считают, что такая статистика связана с погодой и плотным трафиком, который характерен перед длительными новогодними выходными.

Российские водители резко перестали превышать скорость
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Помимо столичного региона уменьшение количества нарушений, связанных с превышением скорости, зафиксировали в Тюменской и Свердловской областях. Причем в этих регионах штрафов стало меньше на 60 процентов. Кроме того, на 45 процентов реже превышали скорость водители из Санкт-Петербурга и Новосибирской области. В Челябинской и Ростовской областях снижение составило 50 и 20 процентов, соответственно.

Столичный ЦОДД назвал сокращение количества нарушений «обычным явлением» в зимний период. Специалисты связывают тенденцию с ухудшением погодных условий, в связи с чем водители вынуждены снижать среднюю скорость движения.

При этом на юге России количество нарушений, напротив, выросло. К примеру, в Крыму за превышение скорости на 20-40 километров в час в ноябре оштрафовали втрое больше водителей, чем в октябре. В Адыгее и Северной Осетии этот показатель увеличился в пять и 3,5 раза. В Крыму ситуация связана с увеличением количества дорожных камер. Кроме того, в южных регионах до сих пор стоит относительно хорошая погода, а также не выпал снег.

В конце октября специалисты выяснили, на каких автомобилях ездят злостные нарушители ПДД. Оказалось, что чаще других невежливо ведут себя на дорогах водители BMW и Mercedes-Benz.

Автоновости,BMW,Mercedes-Benz,ГИБДД,
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