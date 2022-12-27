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12 минут назад

Стало известно, что будут делать на заводах Mazda

Лера Букина

Председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов сообщил о готовности компании к перезапуску производственной площадки Mazda во Владивостоке. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Коммерсанту».

Стало известно, что будут делать на заводах Mazda
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ширинов подчеркнул, что «Соллерс» смогла реорганизовать предприятие. Кроме того, он указал на сохранение 100% персонала.

Издание поинтересовалось, какие машины будут производиться на мощностях площадки во Владивостоке. Ширинов заявил, что данный вопрос будет прорабатываться после предстоящих в январе праздников.

Ширинов подчеркнул, что компания намерена и дальше заниматься развитием в сегментах LCV автомобилей и полноразмерных внедорожников.

Ранее СМИ сообщили, что компания «Соллерс» приобрела долю Mazda в совместном предприятии за €1.

В пресс-службе УАЗа ранее проинформировали о том, что «Соллерс» возобновит выпуск восьмицилиндровых двигателей в 2023 году. Площадкой для этого выбрали Заволжский филиал Ульяновского автомобильного завода (УАЗ).

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