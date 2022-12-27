В России авто с пробегом подорожали более чем на треть

Аналитики агентства «Автостат» пришли к выводу, что за 2022 год подержанные авто в России подорожали на 37 процентов. Результаты исследования опубликованы на сайте агентства.
В декабре 2022-го средняя цена легковой машины с пробегом на российском рынке достигла одного миллиона 325 тысяч рублей. В декабре прошлого года показатель составлял 970 тысяч рублей.
При этом трехлетние машины в среднем стали дороже на 39 процентов, а семилетние - на 32 процента. Также рост цен меняется в зависимости от марки и модели: к примеру, пятилетний Hyundai Solaris за год подорожал на 26 процентов, а пятилетний Volkswagen Tiguan вырос в цене на 35 процентов.
Осенью 2021 года количество запрошенных россиянами кредитов на авто с пробегом впервые в истории превысило число заявок на новые машины - 402,8 тысячи против 328,6 тысячи. Эксперты объясняли это дефицитом новых авто (он возник из-за нехватки комплектующих в пандемию), ростом цен и снижением доходов населения.
РИА Новости тогда же подсчитало, что среднестатистическому российскому работнику требуется почти восемь лет, чтобы накопить на новый автомобиль.
Агентство предположило, что россиянин со средней зарплатой будет откладывать на покупку машины 50 процентов заработка, отправляя накопления на банковский вклад по ставке 6,75 процента. Для расчетов брали среднюю стоимость подержанного авто в 800 тысяч рублей, нового - два миллиона рублей.