В России авто с пробегом подорожали более чем на треть

Аналитики агентства «Автостат» пришли к выводу, что за 2022 год подержанные авто в России подорожали на 37 процентов. Результаты исследования опубликованы на сайте агентства.

В декабре 2022-го средняя цена легковой машины с пробегом на российском рынке достигла одного миллиона 325 тысяч рублей. В декабре прошлого года показатель составлял 970 тысяч рублей.

При этом трехлетние машины в среднем стали дороже на 39 процентов, а семилетние - на 32 процента. Также рост цен меняется в зависимости от марки и модели: к примеру, пятилетний Hyundai Solaris за год подорожал на 26 процентов, а пятилетний Volkswagen Tiguan вырос в цене на 35 процентов.

Осенью 2021 года количество запрошенных россиянами кредитов на авто с пробегом впервые в истории превысило число заявок на новые машины - 402,8 тысячи против 328,6 тысячи. Эксперты объясняли это дефицитом новых авто (он возник из-за нехватки комплектующих в пандемию), ростом цен и снижением доходов населения.

РИА Новости тогда же подсчитало, что среднестатистическому российскому работнику требуется почти восемь лет, чтобы накопить на новый автомобиль.