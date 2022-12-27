Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-4° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
21 минуту назад

Названы рублевые цены на роскошный электрокроссовер Voyah Free

Motor.ru

Китайская компания Voyah открыла в России приём заказов на электрический кроссовер Free. Минимальная стоимость премиальной модели составит 7 990 000 рублей. На 488-сильный полноприводный вседорожник, который может проехать без подзарядки до 500 километров, предоставят гарантию на пять лет или 100 000 километров пробега. В настоящий момент машины находятся на складе в подмосковном Домодедово, которые накануне доставили из Китая. Кроссоверы уже готовят для отправки в дилерские центры. Учитывая, что осталось лишь перепрошить электронику автомобилей, не исключено, что в автосалонах Voyah Free появятся до конца года.

Известны рублевые цены на роскошный электрокроссовер Voyah Free
Фото: VoyahVoyah

На первом этапе Voyah Free будут доступны в девяти российских городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, а также Казань, Краснодар и Симферополь. Кроме того, электрокроссоверы в ближайшее время появятся в Ростове-на-Дону, Сочи и Ижевске.

В настоящее время специалисты готовят первую партию батарейных моделей к отправке в дилерские центры. Ожидается, что в некоторых регионах модель будет доступна к покупке уже в этом году.

На российском рынке будут продавать Voyah Free, оборудованный двухмоторной силовой установкой, отдача которого составляет 488 лошадиных сил. До «сотни» полноприводный электрокар разгоняется за 4,7 секунды. В оснащении модели входит тяговая батарея емкостью 106 киловатт-часа. На одном заряде аккумулятора электрокроссовер может проехать до 500 километров. При этом заряжать электрокар можно будет с помощью двух разъемов — CCS и Type-2.

В середине декабря в России начали принимать заказы на электрокроссовер Voyah Free. Стоимость батарейной новинки на тот момент составила почти восемь миллионов рублей.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители