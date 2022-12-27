Известны рублевые цены на роскошный электрокроссовер Voyah Free

Китайская компания Voyah открыла в России приём заказов на электрический кроссовер Free. Минимальная стоимость премиальной модели составит 7 990 000 рублей. На 488-сильный полноприводный вседорожник, который может проехать без подзарядки до 500 километров, предоставят гарантию на пять лет или 100 000 километров пробега. В настоящий момент машины находятся на складе в подмосковном Домодедово, которые накануне доставили из Китая. Кроссоверы уже готовят для отправки в дилерские центры. Учитывая, что осталось лишь перепрошить электронику автомобилей, не исключено, что в автосалонах Voyah Free появятся до конца года.

Фото: Voyah Voyah

На первом этапе Voyah Free будут доступны в девяти российских городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, а также Казань, Краснодар и Симферополь. Кроме того, электрокроссоверы в ближайшее время появятся в Ростове-на-Дону, Сочи и Ижевске.

В настоящее время специалисты готовят первую партию батарейных моделей к отправке в дилерские центры. Ожидается, что в некоторых регионах модель будет доступна к покупке уже в этом году.

На российском рынке будут продавать Voyah Free, оборудованный двухмоторной силовой установкой, отдача которого составляет 488 лошадиных сил. До «сотни» полноприводный электрокар разгоняется за 4,7 секунды. В оснащении модели входит тяговая батарея емкостью 106 киловатт-часа. На одном заряде аккумулятора электрокроссовер может проехать до 500 километров. При этом заряжать электрокар можно будет с помощью двух разъемов — CCS и Type-2.