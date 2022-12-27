Какие автомобили появятся в России в 2023 году

Директор департамента продаж компании "Газпромбанк Автолизинг" Рустам Назаров рассказал "Российской газете", какие автомобили появятся в РФ в 2023 году.
"Громкими премьерами года могут стать китайские новинки в премиальном сегменте, в первую очередь седаны и полноразмерные внедорожники. На данный момент существует их острый дефицит на отечественном рынке.
Также дефицит есть в подсегменте седанов В и D-классов, популярных у операторов такси и каршеринга. Если китайским производителям удастся занять эти ниши, они еще больше утвердятся в России.
В числе ожидаемых новинок 2023 года - Tank (Great Wall Motor), Jetour, Hongqi (FAW), электромобили Voyah (Dongfeng)", - отметил эксперт.