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37 минут назад

Volkswagen остановит свой главный завод в Европе

Мария Иванова

В январе 2023 года Volkswagen планирует сократить количество рабочих смен на своем главном заводе в Вольфсбурге. Об этом сообщает Reuters.

Volkswagen остановит свой главный завод в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предприятие будет простаивать с 9 по 27 января 2023 года. Остановка работы затронет перенос производства Golf на сборочную линию номер три, производство автомобилей в целом и другие смежные области.

Простой коснется кузовного и покрасочного цехов, но зоны ожидания и технического обслуживания продолжат работу, отмечает Reuters.

Причинами простоя в компании назвали продолжающуюся пандемию и украинский кризис, нарушивший цепочки поставок.

Ранее бренд-директор Volkswagen Томас Шефер заявил, что завод в Вольфсбурге производит менее 400 тысяч автомобилей в год, что составляет менее половины его мощности из-за «абсолютного хаоса» в цепочке поставок.

Автоновости,Volkswagen,
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