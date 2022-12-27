Volkswagen остановит свой главный завод в Европе

В январе 2023 года Volkswagen планирует сократить количество рабочих смен на своем главном заводе в Вольфсбурге. Об этом сообщает Reuters.

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Предприятие будет простаивать с 9 по 27 января 2023 года. Остановка работы затронет перенос производства Golf на сборочную линию номер три, производство автомобилей в целом и другие смежные области.

Простой коснется кузовного и покрасочного цехов, но зоны ожидания и технического обслуживания продолжат работу, отмечает Reuters.

Причинами простоя в компании назвали продолжающуюся пандемию и украинский кризис, нарушивший цепочки поставок.