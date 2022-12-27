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30 минут назад

Назван реальный срок старта продаж новых «Москвичей»

Лера Букина

Фактические продажи новых городских кроссоверов «Москвич 3» стартуют не раньше января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.

Назван реальный срок старта продаж новых «Москвичей»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что первые партии уже начали поступать московским дилерам.

Отмечается, что стоимость бензинового варианта на механике начинается от 1,97 миллиона рублей, на вариаторе - от 2,03 миллиона. По словам собеседника агентства, в автосалонах уже говорят о розничных продажах, однако это похоже на маркетинг.

23 ноября стало известно о запуске серийного производства первой модели бренда - кроссовера «Москвич 3». До конца декабря на одноименном столичном заводе будут собраны 600 кроссоверов, 200 из них будут на электрической тяге.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал о планах компании в 2023 году выпустить 50 тысяч автомобилей на заводе «Москвич».

Ранее портал Autonews писал, что у «Москвич 3» весьма богатая базовая комплектация. Он оснащен, в частности, датчиком света, однозонным климат-контролем, мультимедиа с 10,25-дюймовым тачскрином и поддержкой смартфонов, круиз-контролем, парктроником, камерой заднего вида, люком, электрическим «ручником», фронтальными подушками безопасности и ESP.

Автоновости,Максим Ликсутов,
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