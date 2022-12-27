Назван реальный срок старта продаж новых «Москвичей»

Фактические продажи новых городских кроссоверов «Москвич 3» стартуют не раньше января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.

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Напомним, что первые партии уже начали поступать московским дилерам.

Отмечается, что стоимость бензинового варианта на механике начинается от 1,97 миллиона рублей, на вариаторе - от 2,03 миллиона. По словам собеседника агентства, в автосалонах уже говорят о розничных продажах, однако это похоже на маркетинг.

23 ноября стало известно о запуске серийного производства первой модели бренда - кроссовера «Москвич 3». До конца декабря на одноименном столичном заводе будут собраны 600 кроссоверов, 200 из них будут на электрической тяге.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал о планах компании в 2023 году выпустить 50 тысяч автомобилей на заводе «Москвич».