Scania возвращается в Россию

Шведская компания Scania изменила схему работы на российском рынке.
Поставки грузовиков Scania на российский рынок возобновляются, сообщает сайт «Авторевю». Прежде шведы продавали свою продукцию через дочернюю компанию «Скания Русь», но в сентябре этого года Scania объявила об уходе из России.
Теперь представлять марку на нашем рынке будет компания «Альфа» — она стала официальным дистрибьютором бренда. Scania передала ей свои российские активы: центральный офис, несколько сервисных центров и учебный центр.
Сейчас у шведской марки 80 дилеров в России, предполагается, что большая часть из них продолжит работу с новым дистрибьютором.
Также у «Скании» было небольшое сборочное производство в пригороде Санкт-Петербурга, но его работа уже не возобновится. Впрочем, объёмы выпуска там были скромными, и большую часть грузовиков в Россию везли из Швеции.