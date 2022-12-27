Scania возвращается в Россию

Шведская компания Scania изменила схему работы на российском рынке.

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Поставки грузовиков Scania на российский рынок возобновляются, сообщает сайт «Авторевю». Прежде шведы продавали свою продукцию через дочернюю компанию «Скания Русь», но в сентябре этого года Scania объявила об уходе из России.

Теперь представлять марку на нашем рынке будет компания «Альфа» — она стала официальным дистрибьютором бренда. Scania передала ей свои российские активы: центральный офис, несколько сервисных центров и учебный центр.

В прошлом году Scania продала на российском рынке 7124 грузовика

Сейчас у шведской марки 80 дилеров в России, предполагается, что большая часть из них продолжит работу с новым дистрибьютором.