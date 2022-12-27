Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
0° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
1 час назад

Грузовая марка Scania вернулась в Россию

Wroom.ru

Шведская компания Scania изменила схему работы на российском рынке.

Scania возвращается в Россию
Фото: соцсетисоцсети

Поставки грузовиков Scania на российский рынок возобновляются, сообщает сайт «Авторевю». Прежде шведы продавали свою продукцию через дочернюю компанию «Скания Русь», но в сентябре этого года Scania объявила об уходе из России.

Теперь представлять марку на нашем рынке будет компания «Альфа» — она стала официальным дистрибьютором бренда. Scania передала ей свои российские активы: центральный офис, несколько сервисных центров и учебный центр.

В прошлом году Scania продала на российском рынке 7124 грузовика

Сейчас у шведской марки 80 дилеров в России, предполагается, что большая часть из них продолжит работу с новым дистрибьютором.

Также у «Скании» было небольшое сборочное производство в пригороде Санкт-Петербурга, но его работа уже не возобновится. Впрочем, объёмы выпуска там были скромными, и большую часть грузовиков в Россию везли из Швеции.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители