Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
1 час назад

Geely привезет в Россию новый седан по цене Lada Vesta

Motor.ru

Компания Geely сообщила, что во втором квартале 2023 года на российском рынке появится четырехдверный седан Emgrand 7. Автомобиль будут собирать на заводе под Минском, где сейчас выпускают модели Coolray, Atlas Pro и Tugella. Решение о расширении своего присутствия в России китайская марка приняла после того, как в нашей стране освободилась огромная ниша, которую ранее занимали бюджетные Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

В Россию приедет китайский седан по цене Lada Vesta
Фото: Motor.ruMotor.ru

Geely Emgrand 7 будет дешевле кроссовера Coolray, который сейчас продают в России от 2 114 990 рублей. Руководство автозавода «Белджи» сообщило, что седан прошел необходимые технические испытания, и его готовы запустить в массовое производство. В следующем году инженеры выпустят на белорусский рынок около полутора тысяч четырехдверок. Объемы поставок автомобилей в Россию будут зависеть от фактического спроса на модель.

Длина Geely Emgrand 7 составляет 4638 миллиметров. Таким образом, седан 23 сантиметра длиннее Lada Vesta. В движение автомобиль приводит полуторалитровый «атмосферник» мощностью 114 лошадиных сил. Пару агрегату составляют пятиступенчатая «механика» или вариатор.

На домашнем рынке стоимость седана начинается от 67 000 юаней (примерно 660 000 рублей по текущему курсу). Ожидается, что в России китайская новинка составит конкуренцию топовым «Вестам» нового поколения.

На прошлой неделе компания Geely сертифицировала в России упрощенную модификацию кроссовера Tugella. Такая версия модели отличается дефорсированным мотором и передним приводом.

Автоновости,Geely Emgrand,Lada Vesta,Volkswagen Polo,Kia Rio,Hyundai Solaris,Geely,Hyundai,Kia,Volkswagen,Lada,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители