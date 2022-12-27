В Россию приедет китайский седан по цене Lada Vesta

Компания Geely сообщила, что во втором квартале 2023 года на российском рынке появится четырехдверный седан Emgrand 7. Автомобиль будут собирать на заводе под Минском, где сейчас выпускают модели Coolray, Atlas Pro и Tugella. Решение о расширении своего присутствия в России китайская марка приняла после того, как в нашей стране освободилась огромная ниша, которую ранее занимали бюджетные Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

Geely Emgrand 7 будет дешевле кроссовера Coolray, который сейчас продают в России от 2 114 990 рублей. Руководство автозавода «Белджи» сообщило, что седан прошел необходимые технические испытания, и его готовы запустить в массовое производство. В следующем году инженеры выпустят на белорусский рынок около полутора тысяч четырехдверок. Объемы поставок автомобилей в Россию будут зависеть от фактического спроса на модель.

Длина Geely Emgrand 7 составляет 4638 миллиметров. Таким образом, седан 23 сантиметра длиннее Lada Vesta. В движение автомобиль приводит полуторалитровый «атмосферник» мощностью 114 лошадиных сил. Пару агрегату составляют пятиступенчатая «механика» или вариатор.

На домашнем рынке стоимость седана начинается от 67 000 юаней (примерно 660 000 рублей по текущему курсу). Ожидается, что в России китайская новинка составит конкуренцию топовым «Вестам» нового поколения.