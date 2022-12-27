Кроссовер Wey 80 покажут на автосалоне в Гуанчжоу

В ходе презентации также объявят окончательное название машины, сообщает Autohome. Автомобиль получит гибридную силовую установку с бензиновым турбомотором мощностью 154 л.с., а также электродвигатель и литийионную тяговую батарею.

Запас хода на электротяге для Wey 80 составляет 180 км, а общий пробег на бензине и электричестве в гибридном режиме достигает 1,2 тыс. км. Длина, ширина и высота нового кроссовера - 5105, 1985 и 1800 мм соответственно, он крупнее японского внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Ориентировочная цена новинки в Китае - 350-400 тыс. юаней (3,5-4 млн рублей). Салон кроссовера получит шестиместную компоновку. Открытие выставки в Гуанчжоу запланировано на 30 декабря.