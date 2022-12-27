Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
1 час назад

Кроссовер Wey 80 покажут на автосалоне в Гуанчжоу

Газета.Ru

Принадлежащая корпорации Great Wall марка автомобилей Wey покажет на автосалоне в Гуанчжоу новый кроссовер Wey 80.

Кроссовер Wey 80 покажут на автосалоне в Гуанчжоу
Фото: Great WallGreat Wall

В ходе презентации также объявят окончательное название машины, сообщает Autohome. Автомобиль получит гибридную силовую установку с бензиновым турбомотором мощностью 154 л.с., а также электродвигатель и литийионную тяговую батарею.

Запас хода на электротяге для Wey 80 составляет 180 км, а общий пробег на бензине и электричестве в гибридном режиме достигает 1,2 тыс. км. Длина, ширина и высота нового кроссовера - 5105, 1985 и 1800 мм соответственно, он крупнее японского внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Ориентировочная цена новинки в Китае - 350-400 тыс. юаней (3,5-4 млн рублей). Салон кроссовера получит шестиместную компоновку. Открытие выставки в Гуанчжоу запланировано на 30 декабря.

Ранее стало известно, что Arctic Trucks в России начала выпуск китайского пикапа GWM Poer, доработанного для использования на тяжелом бездорожье.

Автоновости,Toyota Land Cruiser,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители