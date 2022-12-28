Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
1 час назад

Концерн Volkswagen представит новый электромобиль VW 3 января 2023 года на выставке CES

ПроКроссовер.руиещё 1

Volkswagen не будет раскрывать все о своем новом электромобиле на выставке CES, а скорее подтвердит свое название и даст нам возможность увидеть «закамуфлированную» версию автомобиля. Подробностей уже мало, и они, вероятно, останутся расплывчатыми даже после объявления в январе. Однако можно сделать несколько обоснованных предположений на основе уже имеющейся информации. Вот все, что, как мы думаем, мы знаем о грядущем электромобиле Volkswagen.

Новый электромобиль Volkswagen могут представить 3 января
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Вполне возможно, что новый автомобиль является серийной версией ID. Концепт Aero Volkswagen представил в начале этого года. Концепция Aero максимизирует аэродинамический профиль автомобиля, сохраняя при этом просторный салон и достаточно места для хранения вещей. Это также полностью электрический ответ популярному седану Passat Volkswagen.

В то время генеральный директор немецкого производителя легковых автомобилей намекнул, что это может быть следующий электромобиль, который выпустит компания, сказав: «С шоу-каром ID. AERO мы представляем предварительный просмотр следующего члена семейства ID. Автомобиль с чрезвычайно аэродинамическим дизайном, запасом хода более 600 километров, необычайно просторным и премиальным интерьером».

Автоновости,Volkswagen,VolksWagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители