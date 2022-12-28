Новый электромобиль Volkswagen могут представить 3 января

Volkswagen не будет раскрывать все о своем новом электромобиле на выставке CES, а скорее подтвердит свое название и даст нам возможность увидеть «закамуфлированную» версию автомобиля. Подробностей уже мало, и они, вероятно, останутся расплывчатыми даже после объявления в январе. Однако можно сделать несколько обоснованных предположений на основе уже имеющейся информации. Вот все, что, как мы думаем, мы знаем о грядущем электромобиле Volkswagen.
Вполне возможно, что новый автомобиль является серийной версией ID. Концепт Aero Volkswagen представил в начале этого года. Концепция Aero максимизирует аэродинамический профиль автомобиля, сохраняя при этом просторный салон и достаточно места для хранения вещей. Это также полностью электрический ответ популярному седану Passat Volkswagen.
В то время генеральный директор немецкого производителя легковых автомобилей намекнул, что это может быть следующий электромобиль, который выпустит компания, сказав: «С шоу-каром ID. AERO мы представляем предварительный просмотр следующего члена семейства ID. Автомобиль с чрезвычайно аэродинамическим дизайном, запасом хода более 600 километров, необычайно просторным и премиальным интерьером».