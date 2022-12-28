Новый электромобиль Volkswagen могут представить 3 января

Volkswagen не будет раскрывать все о своем новом электромобиле на выставке CES, а скорее подтвердит свое название и даст нам возможность увидеть «закамуфлированную» версию автомобиля. Подробностей уже мало, и они, вероятно, останутся расплывчатыми даже после объявления в январе. Однако можно сделать несколько обоснованных предположений на основе уже имеющейся информации. Вот все, что, как мы думаем, мы знаем о грядущем электромобиле Volkswagen.