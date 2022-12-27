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1 час назад

Китайские таксисты устроили митинг у салона Geely из-за расхода топлива в рекламе

Газета.Ru

Несколько водителей такси в китайской провинции Хэйлунцзян устроили манифестацию у автосалона Geely из-за указанного в рекламе автомобиля расхода топлива, который не соответствует действительности, сообщает Autohome.

Китайские таксисты устроили митинг у салона Geely из-за расхода топлива в рекламе
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Водители нескольких гибридных такси Emgrand L Thor Hi·P приехали к зданию салона с транспарантами, на которых заявили о ложной информации об экономичности автомобиля, заявленной в рекламе, и потребовали возврата автомобилей и выплаты компенсации.

По их утверждению, в частности, запас хода на электротяге у автомобилей не превышает 30 км при заявленном уровне в 100 км. По официальной информации, гибридный автомобиль с 1,5-литровым бензиновым мотором, электродвигателем и тяговой батареей расходует 3,8 л топлива на 100 км.

Ранее стало известно, что в Шанхае водитель электромобиля BYD в ходе дорожного конфликта пять раз протаранил Tesla.

Автоновости,BYD,Geely,Tesla,
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