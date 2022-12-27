Китайские таксисты устроили митинг у салона Geely из-за расхода топлива в рекламе

Несколько водителей такси в китайской провинции Хэйлунцзян устроили манифестацию у автосалона Geely из-за указанного в рекламе автомобиля расхода топлива, который не соответствует действительности, сообщает Autohome.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Водители нескольких гибридных такси Emgrand L Thor Hi·P приехали к зданию салона с транспарантами, на которых заявили о ложной информации об экономичности автомобиля, заявленной в рекламе, и потребовали возврата автомобилей и выплаты компенсации.

По их утверждению, в частности, запас хода на электротяге у автомобилей не превышает 30 км при заявленном уровне в 100 км. По официальной информации, гибридный автомобиль с 1,5-литровым бензиновым мотором, электродвигателем и тяговой батареей расходует 3,8 л топлива на 100 км.