Автопроизводители теряют уверенность в успехе электрокаров

Руководители автомобильных компаний проявляют все больше беспокойства по поводу повальной электрификации, которую избрал мировой автопром. По данным международной консалтинговой и бухгалтерской фирмы KPMG, 76 процентов из 915 опрошенных топ-менеджеров опасаются, что переход на «батарейные» машины окажется нелегким из-за экономической рецессии, высокой инфляции, растущих ставок по кредитам и продолжающегося дефицита сборочных деталей.

Фото: Tesla Tesla

Прогнозы продаж электрокаров к 2030 году становятся все менее оптимистичными. Так, в прошлом году автопроизводители рассчитывали, что к новому десятилетию электромобили захватят до 70 процентов мирового авторынка, а в этом году цифры снизились до 40 процентов. По мнению североамериканских производителей, на «зеленые» машины придется только 35 процентов продаж. Если прогноз сбудется, это станет проблемой для правительства США, которое стремится довести долю электрокаров до 50 процентов к 2030 году.

Кроме замедляющейся экономики и проблем с цепочками поставок, топ-менеджеров тревожат строгие требования к федеральным льготам на покупку электрокаров. Отмечают они и рост цен на сырье для аккумуляторов, которые являются самым дорогим элементом электромобиля. Еще одна проблема связана с дилерами, завышающими цены из-за нехватки машин на складах.

Большинство считает, что через семь лет лидером на рынке электрокаров будет Tesla, которая фиксирует рекордный спрос на Model 3 и Model Y. За Tesla проголосовало 233 респондента. Еще 206 отдали голос за Audi и 196 — за BMW. Любопытно, то 133 голоса получила Apple, которая не только пока не представила свой автомобиль, но и даже не подтвердила его разработку.