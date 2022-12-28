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2 часа назад

Мантуров заявил о рассмотрении "Автовазом" возможности поставок на рынки стран Африки

ТАССиещё 1

"Автоваз" планирует в 2023 году экспортировать около 20 тыс. автомобилей, компания рассматривает возможность выхода на рынки стран Африканского континента. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Автоваз" задумал выйти на Африку
Фото: ТАССТАСС

"В планах "Автоваза", например, заложено около 20 тыс. автомобилей на экспорт в 2023 году. Параллельно компания рассматривает возможность выхода на рынки новых для себя стран Африканского континента", - заявил он.

Комментируя вопрос о возможности поставок за рубеж машин другого российского производителя - "Москвича", вице-премьер пояснил, что перспективы экспортных продаж будут прорабатываться по мере насыщения внутреннего рынка РФ.

"Этот подход сейчас в целом актуален не только для "Москвича", но и для остальных автопроизводителей. При этом традиционно значимыми для российского автопрома рынками остаются страны ЕАЭС, страны СНГ", - сказал Мантуров.

Автоновости,Денис Мантуров,ЕАЭС,Минпромторг,Автоваз,
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