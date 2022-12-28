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18 минут назад

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан объединились в автомобильный альянс

Motor.ru

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан решили объединить автомобильную промышленность. Новый альянс под названием «Тюркский автопром» возглавила компания UzAuto Motors, специалисты которой заключили контракт по производству Chevrolet Onix в Казахстане. Позднее сборку узбекских автомобилей наладят на площадке в Азербайджане. По словам представителей узбекской компании-лидера, новое объединение поможет развитию автопрома на евразийском континенте, а также объединит рынок с общим населением более 65 миллионов человек.

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан объединились в автомобильный альянс
Фото: © UzAuto Motors© UzAuto Motors

Узбекская UzAuto Motors совместно с казахской компанией Allur и Банком развития Казахстана заключили соглашение на реализацию нескольких проектов на общую сумму около 570 миллионов долларов. В рамках сотрудничества на заводе Allur в Казахстане развернут мелкоузловую сборку Chevrolet Onix. Ожидается, что ежегодно на предприятии будут выпускать до 30 000 автомобилей, собранных из узбекских машинокомплектов. Первые машины могут сойти с конвейера уже весной следующего года.

UzAuto Motors также заключила контракт с казахскими партнерами, в рамках которого в Узбекистане создадут распределительный центр запчастей и комплектующих для автомобильного рынка Казахстана. Кроме того, альянс планирует наладить сборку узбекских автомобилей на азербайджанском заводе «АзерМаш».

В начале декабря стало известно о желании АвтоВАЗа приобрести АО «РН Банк». В случае успешной сделки отечественный автогигант обзаведётся собственным банком.

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