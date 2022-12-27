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Автоконцерны решили отказаться от покупки запчастей в Китае

Автоконцерны решили отказаться от покупки запчастей в Китае
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Крупнейшие мировые автопроизводители начали перестраивать цепочки поставок, чтобы снизить зависимость от китайских производителей запчастей, пишет Financial Times со ссылкой на игроков рынка.

Поводом для такого решения стали опасения по поводу «разрыва отношений Китая с международным сообществом, как было с Россией». При этом автоконцерны хотят сохранить производства в Китае для поставок продукции на внутренний рынок. Между тем о переносе производств некоторых компонентов из Китая в другие страны уже говорили в Volvo и Mazda. В Ford и General Motors заявили, что увеличили количество компонентов, которые производят внутри США.

В Honda изучают возможность снижения рисков для цепочки поставок. Около четверти запчастей, экспортируемых Китаем, поставляются на заводы в США. Отказ от запчастей из КНР может привести к росту стоимости рабочей силы и материалов для производства машин, отметили эксперты.

Ранее автопроизводители столкнулись с дефицитом комплектующих в Китае из-за жесткой политики властей по ограничению распространения COVID-19.

Автоновости,Mazda,Volvo,Honda,Ford,General Motors,
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