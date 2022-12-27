Автоконцерны решили отказаться от покупки запчастей в Китае

Поводом для такого решения стали опасения по поводу «разрыва отношений Китая с международным сообществом, как было с Россией». При этом автоконцерны хотят сохранить производства в Китае для поставок продукции на внутренний рынок. Между тем о переносе производств некоторых компонентов из Китая в другие страны уже говорили в Volvo и Mazda. В Ford и General Motors заявили, что увеличили количество компонентов, которые производят внутри США.