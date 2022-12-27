В России назвали автомобиль мечты

За несколько дней до наступления Нового года портал «Авто.ру» провел опрос, в котором поучаствовали более тысячи жителей страны. В ходе исследования специалисты поинтересовались у респондентов о каких автомобилях они мечтают. Желанную модель оценивали по нескольким характеристикам, в числе которых страна-производитель, марка, цвет, тип кузова, мощность двигателя и другие. В результате автомобилем мечты для большинства россиян стал черный японский внедорожник.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Каждый третий житель России делает выбор в пользу универсальной машины на каждый день, а каждый пятый предпочитает премиальные автомобили. Больше всего наши соотечественники хотят иметь в гараже японские и немецкие модели, за которые проголосовали 32 и 26 процентов респондентов. Замкнул тройку лидеров с 12 процентами отечественный автопром. Самыми желанными моделями у россиян являются седаны BMW 3 и 5 серий, а также кроссовер X5.

Что касается стоимости, то здесь большинство опрошенных хотели бы иметь автомобиль в диапазоне от двух до пяти миллионов рублей. О роскошных машинах дороже десяти миллионов рублей мечтают всего семь процентов респондентов. Каждый второй россиянин сделал выбор в пользу вседорожника. 27 и 11 процентов жителей сделали выбор проголосовали за седан и хэтчбек.

36 процентов россиян хотели бы черный автомобиль. Кроме того, в топе цветов у наших соотечественников белый, серый, синий, а также красный оттенки. 70 процентов респондентов сделали выбор в пользу автоматической коробки передач. Более половины остановились на бензиновом двигателе. Для трети жителей достаточно 150-200 лошадиных сил. И только 20 процентов россиян готовы платить повышенный налог за мотор, отдача которого превышает 250 «лошадей».