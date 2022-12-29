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56 минут назад

«АвтоВАЗ» объявил о наборе 5 тыс. новых сотрудников

Газета.Ruиещё 3

«АвтоВАЗ» ведет дополнительный набор сотрудников, планируется трудоустроить 5 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала «ГТРК Самара».

«АвтоВАЗ» набирает 5 тысяч новых сотрудников
Фото: АвтовазАвтоваз

«Дополнительно набирается сейчас 5 тыс. работников на «АвтоВАЗ» в эти вот как раз недели. Отмечу, что это в основном высококвалифицированные сотрудники», — цитирует Азарова РИА Новости.

Сейчас на заводе автопроизводителя в Тольятти работают 32,5 тыс. человек, отметил губернатор.

Еще в сентябре глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказывал, что компания собирается с осени дополнительно нанять на завод в Тольятти 4 тыс. сотрудников.

Автоновости,Дмитрий Азаров,Максим Соколов,Автоваз,
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