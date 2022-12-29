«АвтоВАЗ» набирает 5 тысяч новых сотрудников

«АвтоВАЗ» ведет дополнительный набор сотрудников, планируется трудоустроить 5 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала «ГТРК Самара».
«Дополнительно набирается сейчас 5 тыс. работников на «АвтоВАЗ» в эти вот как раз недели. Отмечу, что это в основном высококвалифицированные сотрудники», — цитирует Азарова РИА Новости.
Сейчас на заводе автопроизводителя в Тольятти работают 32,5 тыс. человек, отметил губернатор.
Еще в сентябре глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказывал, что компания собирается с осени дополнительно нанять на завод в Тольятти 4 тыс. сотрудников.