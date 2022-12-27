«Ситимобил» обратился в полицию из-за утечки данных

Онлайн-сервис заказа такси «Ситимобил» обратился в полицию в связи с утечкой данных клиентов и водителей. Об этом «Интерфаксу» сообщила PR-директор агрегатора Екатерина Зубенина.

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По ее словам, компания также уведомила о произошедшем Роскомнадзор. Зубенина отметила, что злоумышленники выходили на представителей сервиса с угрозами выложить в открытый доступ более расширенную информацию и шантажом.

Она подтвердила, что в интернет попали почти четыре миллиона уникальных номеров телефонов клиентов и 80,7 тысяч — водителей. С пятницы, 23 декабря, компания начала внутреннее расследование.

«Данные, которые оказались сейчас в публичном доступе, являются обезличенными номерами телефонов и количественными показателями поездок, осуществленных с помощью сервиса. Тот факт, что большинство номеров уже были доступны в базе слитых номеров в связи с крупными утечками других сервисов ранее, не снижает уровень нашей ответственности», — добавила Зубенина.