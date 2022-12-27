Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
34 минуты назад

Сборка автомобилей Aurus в ОАЭ может начаться в 2024 году

ТАСС

Сборка автомобилей Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) может начаться в 2024 году, одновременно с открытием там дилерского центра. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Автомобили Aurus начнут собирать в ОАЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да. Они (эмиратский холдинг Tawazun - прим.) сохраняют такое намерение. Я думаю, что следующий год будет организационным, а уже, скорее всего, с 2024 года начнется сборка в ОАЭ, одновременно с появлением дилерского центра", - сказал он.

Как говорил журналистам в сентябре гендиректор Aurus Николай Ходосевич, компания совместно со своим эмиратским акционером Tawazun ведут разработку дилерской сети компании в ОАЭ. Он отмечал, что планы по запуску "досборки" автомобилей Aurus в ОАЭ также остаются в силе.

Автомобили Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Проект предполагает развитие линейки автомобилей как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. С мая 2021 года автомобили производятся серийно на заводе Aurus в Елабуге (Татарстан). На данный момент выпускаются седан Aurus Senat и внедорожник Komendant.

Автоновости,Денис Мантуров,Минпромторг,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители