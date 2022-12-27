Автомобили Aurus начнут собирать в ОАЭ

Сборка автомобилей Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) может начаться в 2024 году, одновременно с открытием там дилерского центра. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"Да. Они (эмиратский холдинг Tawazun - прим.) сохраняют такое намерение. Я думаю, что следующий год будет организационным, а уже, скорее всего, с 2024 года начнется сборка в ОАЭ, одновременно с появлением дилерского центра", - сказал он.

Как говорил журналистам в сентябре гендиректор Aurus Николай Ходосевич, компания совместно со своим эмиратским акционером Tawazun ведут разработку дилерской сети компании в ОАЭ. Он отмечал, что планы по запуску "досборки" автомобилей Aurus в ОАЭ также остаются в силе.