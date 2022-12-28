Фото: Невероятный кастом Chevrolet Corvette продадут с аукциона

На торгах Barrett-Jackson в Скотсдейле будет выставлен кастомный родстер Chevrolet Corvette 1959 года от мастерской Hot Rod Service Company. Машина оснащена двигателем LS7, автоматической коробкой передач Chevrolet, пневматической подвеской и тормозами Wilwood. Без внимания покупателей не останется и серьезно переделанный кузов, а также салон с рулем Momo, педалями Clayton Machine Works и ковриками Mercedes-Benz.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Удивительный родстер спроектирован и построен калифорнийской мастерской Hot Rod Service Company на базе Chevrolet Corvette 1959 года. Шасси дополнено поперечными распорками, креплениями каркаса безопасности и новыми опорами кузова. Сзади стоит мост Currie Truetrac с креплением на четырех рычагах, но ещё здесь есть пневмоподвеска AccuAir. Тормоза — от Wilwood, с перфорированными дисками и шестипоршневыми суппортами.

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Motor.ru

Motor.ru

Под капотом — могучий мотор LS7. Семилитровый V8 оснащен новым распредвалом, впускным коллектором Kinsler, набором для крепления навесного оборудования Billet Specialties и изготовленной на заказ системой холодного впуска. Тяга на задние колеса идет через шестидиапазонный автомат 6L90E и алюминиевый карданный вал. Также на машине используется топливопровод XRP Hypalon, проводка Autowire и выпуская магистраль из нержавеющей стали.

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Из нержавейки к тому же сделаны тормозные шланги, топливная система и 68-литровый бак. Кузов при этом практически полностью новый: тут другие передние крылья, бамперы, решетка радиатора и лобовое стекло. В салоне родстера без новшеств тоже не обошлось. В глаза бросаются кастомные приборы, центральная консоль из стекловолокна с массивными поручнями, педали Clayton Machine Works, руль Momo и коврики Mercedes-Benz. Завершающие штрихи — аудиосистема Alpine, климатическая установка Vintage Air и подрулевые переключатели.

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru