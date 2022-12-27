Какие изменения ждут автовладельцев в новом году

Информационное агентство «Ура.ру» рассказало о том, какие изменения в следующем году ждут автовладельцев в России.

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Прежде всего, изменится срок привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД – теперь оно будет осуществляться уже на следующий день после происшествия, которым определено начало срока. Также будет увеличена сумма штрафа за вождение без полиса ОСАГО. Штраф возрастёт значительно – с 800 до 5000 рублей. Помимо этого, увеличивается штраф и за громкую музыку для водителей, но размер штрафа регионы определят самостоятельно.

Некоторые изменения коснутся и работы ГИБДД. Например, данные о заболеваниях водителей, выявленные в результате медосмотра, будут направляться в ГИБДД автоматически. Ещё одним изменением станет новый порядок общения с водителями для сотрудников ГИБДД. Новый законопроект призван урегулировать действия автоинспекторов и подвести их под точную инструкцию для различных ситуаций.

В качестве более масштабных планов назвали инициативу по увеличению числа платных парковок. Как заявили в Минтрансе, при спросе на парковку, который превышает 85% от количества мест для стоянки, место будет становиться платным. Помимо этого, власти собираются выровнять скоростной режим и избавиться от резких скоростных перепадов наподобие 110/60/110 км/ч.

Ещё одним изменением станет то, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне смогут получить освобождение от уплаты штрафов за нарушение ПДД. При этом отмечается, что таким образом можно получить освобождение только от уплаты штрафов за легкие нарушения. Впрочем, соответствующий документ ещё не добрался до стадии рассмотрения.