Российских водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам

В 2023 году российских водителей без ОСАГО могут начать отслеживать по камерам. О том, каких изменений, связанных со штрафами за отсутствие страховки, следует ожидать в новом году, рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

По его словам, данный проект в ВСС обсуждается уже давно.

«Мы уже неоднократно предлагали запустить проверку полисов ОСАГО через камеры, однако пока проводили только эксперименты и пилотные проекты», - цитируют Уфимцева «Известия».

Он также отметил, что на данный момент основной задачей ВСС является объединение баз данных РСА и ГИБДД, после которого проект сможет вступить в силу.

«В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам», - заключил глава ВСС.