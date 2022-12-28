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1 час назад

В России водителей без ОСАГО могут начать отслеживать по камерам

ТК «Звезда»иещё 6

В 2023 году российских водителей без ОСАГО могут начать отслеживать по камерам. О том, каких изменений, связанных со штрафами за отсутствие страховки, следует ожидать в новом году, рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Российских водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам
Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look PressKonstantin Kokoshkin, Global Look Press

По его словам, данный проект в ВСС обсуждается уже давно.

«Мы уже неоднократно предлагали запустить проверку полисов ОСАГО через камеры, однако пока проводили только эксперименты и пилотные проекты», - цитируют Уфимцева «Известия».

Он также отметил, что на данный момент основной задачей ВСС является объединение баз данных РСА и ГИБДД, после которого проект сможет вступить в силу.

«В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам», - заключил глава ВСС.

Ранее Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов проверил эффективность ОСАГО. Депутат усомнился в том, что страховые компании всегда выплачивают соответствующую сумму для возмещения ущерба после ДТП. Данную инициативу в разговоре со «Звездой» оценил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Автоновости,Максим Кадаков,Евгений Уфимцев,Сергей Миронов,Всероссийский союз страховщиков,ГИБДД,Справедливая Россия,
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