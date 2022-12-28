Фото: Lamborghini Aventador превратили в абстрактный шедевр импрессионизма

В Сети опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировали феноменальное превращение Lamborghini Aventador SVJ в произведение искусства в стиле импрессионизма. Владелец суперкара решил придать своему автомобилю уникальный внешний вид. Для этого он пригласил итальянскую художницу Элизу Чану Чеккетти, которая вручную раскрасила кузов машины на глазах у собравшейся публики. Вероятно, не всем придётся по душе новый стиль суперкара, однако девушка проделала огромную работу, чтобы создать арт-кар.

Фото: Motor.ru Motor.ru

У художницы не было ничего, кроме нескольких кистей разного размера и небольшой палитры. Чеккетти заранее изучила каждую деталь кузова суперкара, чтобы спланировать свою работу. Широкими мазками она раскрасила один борт «Авентадора» зелёной и синей краской, в то время как на другом преобладают желтый, оранжевый и красный оттенки.

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Родной цвет кузова Aventador синий. После перформанса владелец суперкара участвовал в рождественском мероприятии, где автомобиль снова был синего цвета. Таким образом, художница могла разрисовывать суперкар через тонкую прозрачную плёнку, которую после представления легко удалили. В любом случае «Авентадор» хотя бы на время пополнил мировую коллекцию арт-каров.