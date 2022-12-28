Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что в следующем году в РФ планируют запустить механизм проверок наличия полиса ОСАГО с помощью камер наблюдения за дорожным движением. Об этом сообщает газета «Известия».
Уфимцев отметил, что ВСС уже неоднократно предлагал запустить проверку полисов ОСАГО через камеры, однако пока в стране проводили лишь эксперименты и развивали пилотные проекты.
«В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам», — сказал он.
Президент ВСС также заявил, что организация обсуждает с Центробанком РФ продление ряда мер поддержки страховщиков в следующем году. Также ожидают и нововведения, в том числе увеличения срока ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и легализация использования бывших в употреблении запчастей.