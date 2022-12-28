В России стартовали испытания беспилотного КАМАЗа

На Магнитогорском металлургическом комбинате начались испытания беспилотного грузовика КАМАЗ, который оснащен системой автономного управления. По словам производителей, это позволит перенаправить человеческие ресурсы на решение более безопасных задач.

Фото: КАМАЗ КАМАЗ

«Беспилотники смогут работать в особенно тяжелых условиях, на рутинных маршрутах или в ночные смены. Кроме того, они позволят решить проблему нехватки кадров. Думаю, что по мере дальнейшего развития производственных процессов использование таких транспортных средств на определенных участках станет обязательным», – отмечает Виктор Шишкин, директор автотранспортного управления Магнитогорского металлургического комбината.

Тестирование проводится на промзоне. Машина отрабатывает маршрут, по которому впоследствии будут перевозить огнеупорные материалы со складов на строительную площадку коксовой батареи №12. Пока грузовик контролирует оператор, который сидит на пассажирском сидении. Но позже, когда все испытания будут пройдены, диспетчер будет управлять сразу несколькими автомобилями с пульта.

Чтобы грамотно ориентироваться на территории, автомобиль оснащен датчиками, радарами и камерами. Кроме этого, грузовик может верно считать информацию с дорожных знаков и двигаться в соответствии с ПДД.