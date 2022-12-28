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1 час назад

В Магнитогорске испытывают беспилотный КАМАЗ

РИА "ФедералПресс"

На Магнитогорском металлургическом комбинате начались испытания беспилотного грузовика КАМАЗ, который оснащен системой автономного управления. По словам производителей, это позволит перенаправить человеческие ресурсы на решение более безопасных задач.

В России стартовали испытания беспилотного КАМАЗа
Фото: КАМАЗКАМАЗ

«Беспилотники смогут работать в особенно тяжелых условиях, на рутинных маршрутах или в ночные смены. Кроме того, они позволят решить проблему нехватки кадров. Думаю, что по мере дальнейшего развития производственных процессов использование таких транспортных средств на определенных участках станет обязательным», – отмечает Виктор Шишкин, директор автотранспортного управления Магнитогорского металлургического комбината.

Тестирование проводится на промзоне. Машина отрабатывает маршрут, по которому впоследствии будут перевозить огнеупорные материалы со складов на строительную площадку коксовой батареи №12. Пока грузовик контролирует оператор, который сидит на пассажирском сидении. Но позже, когда все испытания будут пройдены, диспетчер будет управлять сразу несколькими автомобилями с пульта.

Чтобы грамотно ориентироваться на территории, автомобиль оснащен датчиками, радарами и камерами. Кроме этого, грузовик может верно считать информацию с дорожных знаков и двигаться в соответствии с ПДД.

Напомним, ранее «Федерал Пресс» сообщал о том, что испытания беспилотных грузовых автомобилей состоялись на Ямале.

Автоновости,Магнитогорский металлургический комбинат,
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