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1 час назад

Минкурортов Крыма: досмотры автомобилей на Крымском мосту ускорят

Газета.Ruиещё 1

Досмотры машин при въезде на Крымский мост со стороны Таманского полуострова с 29 по 31 декабря ускорят в связи с ожидаемым увеличением трафика. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма со ссылкой на совещание, на котором было принято такое решение.

На Крымском мосту ускорят досмотры автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с возможностью увеличения трафика в новогодние праздники участники совещания обсудили увеличение штатной численности сотрудников и количества пунктов досмотра со стороны Краснодарского края в период 29-31 декабря с целью увеличения скорости прохождения необходимых для каждого автомобиля досмотровых мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. По нему могут проезжать легковые автомобили и автобусы.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.

Автоновости,НАК,
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