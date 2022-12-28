На Крымском мосту ускорят досмотры автомобилей

Досмотры машин при въезде на Крымский мост со стороны Таманского полуострова с 29 по 31 декабря ускорят в связи с ожидаемым увеличением трафика. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма со ссылкой на совещание, на котором было принято такое решение.

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«В связи с возможностью увеличения трафика в новогодние праздники участники совещания обсудили увеличение штатной численности сотрудников и количества пунктов досмотра со стороны Краснодарского края в период 29-31 декабря с целью увеличения скорости прохождения необходимых для каждого автомобиля досмотровых мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. По нему могут проезжать легковые автомобили и автобусы.