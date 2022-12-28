Кроссоверу Jaguar увеличили запас хода

Jaguar выпустил еще одно запланированное обновление для своей линейки F-Pace. Все версии внедорожника были слегка обновлены, а подключаемый гибрид получил тяговую батарею большей емкости. В частности, F-Pace PHEV получил батарею на 19,2 кВтч вместо старой на 17,1 кВтч. В результате новая версия рассчитана на 65 км полностью электрического диапазона вместо 53 км.

Модельный ряд 2023 модельного года оставляет F-Pace в комплекте с пакетом опций R-Dynamic, который больше не является дополнительным и вместо этого включен во все спецификации. Это означает, что все покупатели получат 19-дюймовые колеса, цифровую приборную панель и 11,4-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.