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1 час назад

Кроссовер Jaguar F-Pace получил увеличенный запас хода

ПроКроссовер.ру

Jaguar выпустил еще одно запланированное обновление для своей линейки F-Pace. Все версии внедорожника были слегка обновлены, а подключаемый гибрид получил тяговую батарею большей емкости. В частности, F-Pace PHEV получил батарею на 19,2 кВтч вместо старой на 17,1 кВтч. В результате новая версия рассчитана на 65 км полностью электрического диапазона вместо 53 км.

Кроссоверу Jaguar увеличили запас хода
Фото: JaguarJaguar

Трансмиссия осталась неизменной: бензиновая «турбочетверка» и электродвигатель по-прежнему объединяют усилия для достижения 404 л.с.и 640 Нм крутящего момента.

Модельный ряд 2023 модельного года оставляет F-Pace в комплекте с пакетом опций R-Dynamic, который больше не является дополнительным и вместо этого включен во все спецификации. Это означает, что все покупатели получат 19-дюймовые колеса, цифровую приборную панель и 11,4-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

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