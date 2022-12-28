Opel переименует Mokka-e

Opel Mokka-e 2023 года будет официально известен под названием Mokka Electric и получит ряд усовершенствований трансмиссии.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Самое главное: размер батареи увеличится с 50 до 54 киловатт-часов. Наряду с другими оптимизациями, это позволит вам проехать на автомобиле 406 километров по номинальному диапазону WLTP, что является значительным улучшением по сравнению с 338 км ранее. Восполнение 80 процентов заряда будет делом примерно 30 минут на достаточно мощной зарядной станции.