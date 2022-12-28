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28 минут назад

Opel переименует Mokka-e в 2023 году, расширяя модельный ряд

ПроКроссовер.ру

Opel Mokka-e 2023 года будет официально известен под названием Mokka Electric и получит ряд усовершенствований трансмиссии.

Opel переименует Mokka-e
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Самое главное: размер батареи увеличится с 50 до 54 киловатт-часов. Наряду с другими оптимизациями, это позволит вам проехать на автомобиле 406 километров по номинальному диапазону WLTP, что является значительным улучшением по сравнению с 338 км ранее. Восполнение 80 процентов заряда будет делом примерно 30 минут на достаточно мощной зарядной станции.

Помимо аккумулятора, обновление касается электродвигателя передней оси. Его мощность увеличивается с исходных 136 л.с. до 156 л.с. Тем не менее, крутящий момент остается фиксированным на уровне 260 Нм, а динамика разгона остается практически неизменной, говорится в сообщении компании.

Автоновости,Opel,
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