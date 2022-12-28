В Москве сфотографировали китайский кроссовер нового поколения

Сайт»Китайские автомобили» сообщил, что Москве засняли на видео новый Geely Coolray. Автомобиль был покрыт камуфляжной пленкой Также на этом автомобиле был специальный номерной знак, который ранее видели на других машинах для дорожных тестов.

Сейчас в Китае можно официально купить такой кроссовер Geely Coolray. Там он продаётся с турбированным бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 181 лошадиных сил. Кроссовер оснащается только роботизированной трансмиссией и передним приводом. О том, когда автомобиль официально поступит в продажу неизвестно. Также неизвестна его стоимость для России.