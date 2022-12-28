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1 час назад

Кроссовер Geely Coolray нового поколения впервые заметили на дорожных испытаниях в Москве

ПроКроссовер.ру

Сайт»Китайские автомобили» сообщил, что Москве засняли на видео новый Geely Coolray. Автомобиль был покрыт камуфляжной пленкой Также на этом автомобиле был специальный номерной знак, который ранее видели на других машинах для дорожных тестов.

В Москве сфотографировали китайский кроссовер нового поколения
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Сейчас в Китае можно официально купить такой кроссовер Geely Coolray. Там он продаётся с турбированным бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 181 лошадиных сил. Кроссовер оснащается только роботизированной трансмиссией и передним приводом. О том, когда автомобиль официально поступит в продажу неизвестно. Также неизвестна его стоимость для России.

Автоновости,Geely,
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