Мантуров прокомментировал ситуацию с параллельным импортом авто

Юридических препятствий для ввоза машин в Россию по схеме параллельного импорта нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Между тем, по его словам, логистические издержки удорожают бюджетные авто.
«Основным препятствием в работе механизма параллельного импорта в отношении именно бюджетных автомобилей являются логистические издержки, которые ведут к удорожанию машин. Процент данных затрат не так заметен в ситуации с премиальными марками, но ощутим как раз для бюджетных моделей. Юридических препятствий в работе механизма параллельного импорта в отношении автомобилей на данный момент нет», — сказал Денис Мантуров.
По его словам, автомобильный рынок России уже начал насыщаться автомобилями российского производства, а также моделями, привезенными из дружественных стран. Мантуров подчеркнул, что в конечном итоге такие машины покупать выгоднее, чем санкционные бюджетные автомобили, ввезенные по параллельному импорту.
Ранее Денис Мантуров заявил, что на российских заводах Mercedes в Московской области и Toyota в Санкт-Петербурге будут выпускаться автомобили.