Мантуров прокомментировал ситуацию с параллельным импортом авто

«Основным препятствием в работе механизма параллельного импорта в отношении именно бюджетных автомобилей являются логистические издержки, которые ведут к удорожанию машин. Процент данных затрат не так заметен в ситуации с премиальными марками, но ощутим как раз для бюджетных моделей. Юридических препятствий в работе механизма параллельного импорта в отношении автомобилей на данный момент нет», — сказал Денис Мантуров.