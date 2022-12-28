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15 минут назад

Мантуров: юридических препятствий для параллельного импорта авто нет

Газета.Ru

Юридических препятствий для ввоза машин в Россию по схеме параллельного импорта нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Между тем, по его словам, логистические издержки удорожают бюджетные авто.

Мантуров прокомментировал ситуацию с параллельным импортом авто
Фото: Пресс-служба Минпромторга РоссииПресс-служба Минпромторга России

«Основным препятствием в работе механизма параллельного импорта в отношении именно бюджетных автомобилей являются логистические издержки, которые ведут к удорожанию машин. Процент данных затрат не так заметен в ситуации с премиальными марками, но ощутим как раз для бюджетных моделей. Юридических препятствий в работе механизма параллельного импорта в отношении автомобилей на данный момент нет», — сказал Денис Мантуров.

По его словам, автомобильный рынок России уже начал насыщаться автомобилями российского производства, а также моделями, привезенными из дружественных стран. Мантуров подчеркнул, что в конечном итоге такие машины покупать выгоднее, чем санкционные бюджетные автомобили, ввезенные по параллельному импорту.

Ранее Денис Мантуров заявил, что на российских заводах Mercedes в Московской области и Toyota в Санкт-Петербурге будут выпускаться автомобили.

Автоновости,Toyota,Денис Мантуров,Минпромторг,
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