Раскрыт срок старта производства автомобилей Aurus в ОАЭ

Автомобили Aurus начнут собирать за рубежом. Производство наладят в ОАЭ при участии эмиратского холдинга Tawazun, являющегося совладельцем Aurus и занимающегося поставками машин марки на Ближний Восток. Как пишет ТАСС со ссылкой на главу Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, местная сборка может начаться в 2024 году одновременно с открытием дилерского центра.
Автомобили Aurus начнут собирать за рубежом. Производство наладят в ОАЭ при участии эмиратского холдинга Tawazun, являющегося совладельцем Aurus и занимающегося поставками машин марки на Ближний Восток. Как пишет ТАСС со ссылкой на главу Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, местная сборка может начаться в 2024 году одновременно с открытием дилерского центра.
Следующий год будет посвящен организационным вопросам, сказал Мантуров в интервью ТАСС. Производство же стартует в 2024-м, тогда же планируется открыть первый автосалон Aurus в ОАЭ.
Российская сторона и эмиратский холдинг Tawazun в настоящий момент ведут работу над созданием дилерской сети Aurus в Эмиратах, куда, как сообщали СМИ, в октябре поставили партию премиум-седанов Senat. Это будут первые для российского бренда шоурумы за пределами РФ.
В сентябре гендиректор Aurus Николай Ходосевич сообщил о возможной «досборке» автомобилей Aurus на территории ОАЭ в будущем, при условии большого объема поставок. То есть, речь шла об «отверточной» сборке автомобилей из наборов комплектующих, поставляемых из России. Сроки назывались те же — 2024-2025 год.