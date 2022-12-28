Раскрыт срок старта производства автомобилей Aurus в ОАЭ

Автомобили Aurus начнут собирать за рубежом. Производство наладят в ОАЭ при участии эмиратского холдинга Tawazun, являющегося совладельцем Aurus и занимающегося поставками машин марки на Ближний Восток. Как пишет ТАСС со ссылкой на главу Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, местная сборка может начаться в 2024 году одновременно с открытием дилерского центра.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Автомобили Aurus начнут собирать за рубежом. Производство наладят в ОАЭ при участии эмиратского холдинга Tawazun, являющегося совладельцем Aurus и занимающегося поставками машин марки на Ближний Восток. Как пишет ТАСС со ссылкой на главу Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, местная сборка может начаться в 2024 году одновременно с открытием дилерского центра.

Следующий год будет посвящен организационным вопросам, сказал Мантуров в интервью ТАСС. Производство же стартует в 2024-м, тогда же планируется открыть первый автосалон Aurus в ОАЭ.

Российская сторона и эмиратский холдинг Tawazun в настоящий момент ведут работу над созданием дилерской сети Aurus в Эмиратах, куда, как сообщали СМИ, в октябре поставили партию премиум-седанов Senat. Это будут первые для российского бренда шоурумы за пределами РФ.