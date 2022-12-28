Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о привязке полиса ОСАГО к водителю. Об этом зампред фракции Ярослав Нилов объявил в своем Telegram-канале.
«Как и обещали коллегам-журналистам, до Нового года разработали и внесли на рассмотрение Государственной Думы законопроект, наделяющий автовладельцев правом выбора «привязки» полиса ОСАГО — или к автомобилю, или к водителю», — написал Нилов.
Сейчас у автомобилистов такого выбора нет, что доставляет им неудобства и с организационной, и с финансовой точек зрения, отметил парламентарий.
О планах внести в Госдуму до конца 2022 года законопроект, который предполагает соответствующие изменения в ОСАГО, Нилов рассказывал «Газете.Ru» в ноябре.
«Например, в семье несколько автомобилей и один водитель. Зачем ему оформлять ОСАГО на каждый автомобиль, если он может оформить полис на себя? И наоборот – когда один автомобиль и много членов семьи, которые на нем ездят. В соседних странах, например, действует ОСАГО, привязанное к водителю», — указывал депутат.
Ранее президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что в следующем году в России планируется запустить механизм проверок наличия полиса ОСАГО с помощью камер дорожного движения.