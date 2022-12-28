«Например, в семье несколько автомобилей и один водитель. Зачем ему оформлять ОСАГО на каждый автомобиль, если он может оформить полис на себя? И наоборот – когда один автомобиль и много членов семьи, которые на нем ездят. В соседних странах, например, действует ОСАГО, привязанное к водителю», — указывал депутат.