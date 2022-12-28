На испытаниях засветился седан BMW i4 M

BMW стремительно движется к электрификации. В его недавнем рекламном ролике под названием «WE ARE M» был показан высококлассный концептуальный автомобиль с четырьмя двигателями, и похоже, что он уже тестируется на улицах — посмотрите на эти изображения.

Внешний вид обманчиво похож на стандартный i4, возможно, потому, что автомобиль на самом деле является тестовым мулом с кузовом i4 M50 и новой трансмиссией. Крылья значительно шире, чтобы вместить шины большего размера, а носовая часть щеголяет решеткой в стиле CSL — еще неизвестно, действительно ли эта часть имеет функцию охлаждения или установлена исключительно для эстетической ценности. BMW пока ничего не сказал об уровне мощности M EV, но мы ожидаем, что он превзойдет как i4 M50, так и iX M60.