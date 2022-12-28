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1 час назад

Седан BMW i4 M заметили на испытаниях

ПроКроссовер.ру

BMW стремительно движется к электрификации. В его недавнем рекламном ролике под названием «WE ARE M» был показан высококлассный концептуальный автомобиль с четырьмя двигателями, и похоже, что он уже тестируется на улицах — посмотрите на эти изображения.

На испытаниях засветился седан BMW i4 M
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Внешний вид обманчиво похож на стандартный i4, возможно, потому, что автомобиль на самом деле является тестовым мулом с кузовом i4 M50 и новой трансмиссией. Крылья значительно шире, чтобы вместить шины большего размера, а носовая часть щеголяет решеткой в стиле CSL — еще неизвестно, действительно ли эта часть имеет функцию охлаждения или установлена исключительно для эстетической ценности. BMW пока ничего не сказал об уровне мощности M EV, но мы ожидаем, что он превзойдет как i4 M50, так и iX M60.

Автоновости,BMW,
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