В ряде российских регионов в скором времени могут запустить пилотный проект использования б/у запчастей для ремонта по ОСАГО. Об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, передают «Известия».

По его словам, реализовать меру планируют в первом квартале 2023 года. Как уточнил собеседник, в настоящее время в связи с дефицитом запчастей для новых машин отдельных категорий в стране уже активно используют б/у детали.

По словам Уфимцева, страховщики «только хотят легализовать существующую норму, причем в четко оговоренных ситуациях». Речь идет о деталях, которые «не влияют на безопасность», уточнил он. Это не коснется двигателя или коробки передач. Скорее, она затронет бампер или крыло.

Как отмечается, Для использования б/у запчастей требуется подготовка нормативных документов и требований. На это уйдет как минимум 3–6 месяцев.