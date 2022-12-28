Власти рассказали о будущем заводов Mercedes и Toyota в России

На российских заводах Mercedes в Московской области и Toyota в Санкт-Петербурге в дальнейшем вновь приступят к выпуску автомобилей. С таким заявлением выступил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

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Он не сообщил, о каких машинах идет речь. По словам министра, сделку по передаче активов немецкой компании Mercedes-Benz дилеру «Автодом» власти в ближайшее время рассмотрят.

«Mercedes в процессе. Надеюсь, что они вместе с российским инвестором найдут решение в ближайшее время все-таки. И там с большой вероятностью будет именно автомобильное производство», — указал Мантуров.

Ожидается, что «Автодом» займется привлечением индустриальных партнеров, поскольку сама компания не является производителем, но «умеет продавать и обслуживать», добавил вице-премьер.