Власти рассказали о будущем заводов Mercedes и Toyota в России

На российских заводах Mercedes в Московской области и Toyota в Санкт-Петербурге в дальнейшем вновь приступят к выпуску автомобилей. С таким заявлением выступил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
Он не сообщил, о каких машинах идет речь. По словам министра, сделку по передаче активов немецкой компании Mercedes-Benz дилеру «Автодом» власти в ближайшее время рассмотрят.
«Mercedes в процессе. Надеюсь, что они вместе с российским инвестором найдут решение в ближайшее время все-таки. И там с большой вероятностью будет именно автомобильное производство», — указал Мантуров.
Ожидается, что «Автодом» займется привлечением индустриальных партнеров, поскольку сама компания не является производителем, но «умеет продавать и обслуживать», добавил вице-премьер.
Ранее гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский заявил, что компания будет новым владельцем мощностей завода Mercedes. Сделку, как уточнил он, стороны планируют завершить в течение месяца. Отмечалось, что техническое обслуживание распространится как на автомобили, купленные у официальных поставщиков, так и на машины, которые ввезли в страну по схеме параллельного импорта. Кроме того, Ольховский объявил о планах компании использовать мощности завода для сборки автомобилей.