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26 минут назад

Hyundai остановит продажи машин с ДВС в одной стране Европы

Motor.ru

Hyundai объявил о переменах в своей линейке в Норвегии. С 1 января 2023 года в ней не останется автомобилей с двигателями внутреннего сгорания: все продаваемые в стране новые Hyundai будут чисто электрическими. Компания готовилась к такому решению, два года назад убрав с норвежского рынка неэлектрифицированные модели. Сейчас там продают электрические Ioniq 5 и 6, Kona, гибридный Tucson и водородный Nexo.

Hyundai впервые остановит продажи машин с ДВС
Фото: HyundaiHyundai

Несмотря на то, что бóльшую часть дохода Hyundai приносят автомобили с двигателями внутреннего сгорания, компания решила полностью переключиться на электрокары на одном из рынков. Норвегия была выбрана не случайно: 80 процентов продаж там приходится на «батарейные» машины, что делает ее лидером по их популярности среди европейских стран.

Кроме этого, более 90 процентов реализованных за год в Норвегии Hyundai электрифицированы, так что отказ от ДВС является не столь рискованным: компания занимает одну из лидирующих позиций в сегменте. С 2020 года Hyundai поставила в страну 25 тысяч легковых автомобилей, 92 процента из которых — электрические.

В 2016 году Hyundai в Норвегии удачно стартовал Ioniq Electric, а двумя годами позднее на рынок вышла Kona Electric, став первым доступным электрокроссовером в стране. Закрепили успех Ioniq 5 и Ioniq 6. Первый стал одним из фаворитов норвежцев благодаря большему, чем у Kona, запасу хода и сверхбыстрой зарядке.

К аналогичному шагу в Норвегии готовится Volkswagen, но машины с ДВС будут исключены из его местной линейки позже — с 2024 года.

Автоновости,Hyundai,Volkswagen,
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