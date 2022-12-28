Evolute сообщил об автоновинках-2023 для России

Российский бренд Evolute планирует в 2023 году вывести на рынок три новые модели. Об этом сообщила компания «Моторинвест», которая с начала осени выпускает электромобили в Липецкой области, передает «Российская газета».

Фото: Evolute Evolute

На заводе «Моторинвест» планируется собирать кроссовер Evolute i-Jet, минивэн i-Van и модель сегмента SUV+, информацию о которой компания не раскрывает.

Выход Evolute i-Jet намечен на конец I квартала — начало II квартала 2023 года. Мощность силовой установки электромобиля составляет 693 л.с., емкость аккумулятора — 88 кВт ч, а дальность хода — 500 км. В те же сроки планируется наладить сборку минивэна (122 л.с.; 59 кВт ч; 410 км). Дебют третьей модели должен состояться во II квартале будущего года.