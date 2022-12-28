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1 час назад

Evolute рассказал про автоновинки для России в 2023 году

Газета.Ruиещё 3

Российский бренд Evolute планирует в 2023 году вывести на рынок три новые модели. Об этом сообщила компания «Моторинвест», которая с начала осени выпускает электромобили в Липецкой области, передает «Российская газета».

Evolute сообщил об автоновинках-2023 для России
Фото: EvoluteEvolute

На заводе «Моторинвест» планируется собирать кроссовер Evolute i-Jet, минивэн i-Van и модель сегмента SUV+, информацию о которой компания не раскрывает.

Выход Evolute i-Jet намечен на конец I квартала — начало II квартала 2023 года. Мощность силовой установки электромобиля составляет 693 л.с., емкость аккумулятора — 88 кВт ч, а дальность хода — 500 км. В те же сроки планируется наладить сборку минивэна (122 л.с.; 59 кВт ч; 410 км). Дебют третьей модели должен состояться во II квартале будущего года.

На сегодняшний день линейка Evolute включает электрический седан i-Pro (2,06 млн рублей) и кроссовер i-Joy (2,56 млн рублей).

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