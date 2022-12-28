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1 час назад

Chery покажет в Гуанчжоу новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9

Газета.Ru

Китайская компания Chery покажет на открывающемся 30 декабря автосалоне в Гуанчжоу полноразмерный кроссовер Tiggo 9, который будет новым флагманом бренда. Об этом сообщает carnewschina.com. В модельном ряду марки кроссовер встанет на ступень выше нынешнего Tiggo 8.

Новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 дебютирует 30 декабря
Фото: Chery Chery

Длина Chery Tiggo 9 составляет 4820 мм, ширина — 1930 мм, а высота — 1699 мм. Колесная база достигает 2820 мм. Кроссовер оснащается выдвижными дверными ручками, спойлером на пятой двери легкосплавными дисками 19 или 20 дюймов.

В салоне автомобиля усатновлен спортивный трехсицевый мультируль со скошенной нижней частью, сдвоенный изогнутый дисплей и большая платформуа для беспроводной зарядки смартфона.

Автомобиль получил 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 261 л.с., который ботает в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Максимальная скорость автомобиля составляет 205 км/час.

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