Новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 дебютирует 30 декабря

Китайская компания Chery покажет на открывающемся 30 декабря автосалоне в Гуанчжоу полноразмерный кроссовер Tiggo 9, который будет новым флагманом бренда. Об этом сообщает carnewschina.com. В модельном ряду марки кроссовер встанет на ступень выше нынешнего Tiggo 8.

Фото: Chery Chery

Длина Chery Tiggo 9 составляет 4820 мм, ширина — 1930 мм, а высота — 1699 мм. Колесная база достигает 2820 мм. Кроссовер оснащается выдвижными дверными ручками, спойлером на пятой двери легкосплавными дисками 19 или 20 дюймов.

В салоне автомобиля усатновлен спортивный трехсицевый мультируль со скошенной нижней частью, сдвоенный изогнутый дисплей и большая платформуа для беспроводной зарядки смартфона.